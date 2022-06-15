今天(15日)大學申請入學放榜，不少學生繳出亮眼成績單，其中一位明道中學的應屆畢業生呂哲毓，學測滿級分，還同時錄取5所學校的醫學系，然而呂哲毓其實到國三之前，都還是網路成癮，渾噩度日的學生。

呂哲毓學測滿級分，繁星錄取了陽明交大醫學院，且同時申請上北醫、長庚、高醫、輔仁等4校醫學系，寫下難得紀錄。對此本人表示，自己從小身體就不好，常因氣喘出入急診室，但也因此開始崇尚救人性命的醫師，找了許多醫療劇觀看，並閱讀許多無國界醫師故事，了解了醫生與社會責任的關係，開啟了夢想之路。

呂哲毓從國一開始住校，但也坦承自己在一、二年級時因為沉迷於網路，迷失了自己，直到國三才想起自己的初衷，認為不能繼續沉淪下去，開始每天到學校圖書館報到「自主晚自習」，並且參加社團活動當作調適身心的良藥，同時培養人際關係與溝通，最終在4年的努力下，不但學測滿級分，還寫下紀錄，同時正取5所學校醫學系，最終他決定到陽明交大醫學系就讀，正式踏入醫學殿堂。

明道中學林雯琪副校長表示在明道越自律就越自由。呂哲毓住校六年，養成凡事都必須靠自己的自律生活，尤其在疫情時代，線上教學更考驗同學們的自律自主能力。也希望藉此故事鼓勵更多學生，找到自己努力的方向，把握每次學習的機會。