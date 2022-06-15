民進黨祕書長林錫耀今天在黨中央徵詢有意參選桃園市長的前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾等人，鄭寶清受訪表示，桃園市長人選「應該就是林智堅了」，他雖在會中「謙卑建議」做民調跟政見發表，但林錫耀與桃園市長鄭文燦都「興趣缺缺」，說周六選對會就會對提名林智堅達成共識，下周三中執會通過；鄭寶清指出，「羅智強至少還遷了戶口，但林智堅連桃園市民都不是」。

至於為何肯定是林智堅而不是立委鄭運鵬？鄭寶清表示，因為他一進黨部，黨中央就有人跟他說，「鄭運鵬不選了」。

鄭寶清今天徵詢前受訪被問到新竹市長林智堅可望參選桃園市長，他質疑，「空降怎麼會贏？鄭文燦就每天在罵朱立倫空降，現在又推一個空降？」

鄭寶清會後指出，這次徵詢由林錫耀跟鄭文燦負責，鄭文燦因為確診而採視訊方式，但鄭文燦從頭到尾都沒有說話。

鄭寶清在會中提出建議，希望黨中央能辦政見發表會跟民調，但是感覺林錫耀並未正面回應，對於政見發表，林是直接拒絕，至於民調，林只說「會跟選對會建議」，已可想而知，早有人選。