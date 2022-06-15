彰化市前市代會楊姓主席於2017年任職期間，涉嫌向彰化市第一公墓納骨櫃整修工程得標包商索200萬元，林姓課長「居中」轉交款項，全案經上訴最高法院發回，更一審15日宣判，楊、林2人違反貪污治罪條例案件，楊處有期徒刑8年6月、褫奪公權5年；林處有期徒刑1年11月、緩刑4年、褫奪公權2年，可上訴。

判決指出，吳姓包商在2015年以6680萬元標到彰化市第一公墓納骨櫃整修工程，當時楊姓主席以職權要求公所承辦人員，若進度落後、無法達到建築師要求，即解除契約。

楊並於主持會議時通過成立專案小組監督之決議，2016年5月發函要求彰化市公所，就該工程不能辦理變更設計、後續擴充工程，甚至直接至工程工地現場拆櫃查驗，其作法實有違常情，楊雖辯稱未接觸彰化市代表會專案小組監督事宜等語。

最後營造公司因工程成本、進度考量，申請停工，彰化市代會專案小組於同年月27日至工地現場，抽驗、拆除納骨櫃體，吳姓包商不堪其擾，為順利施工，向楊確定疏通價碼後，最後於2016年12月以3440萬元標得工程，後續擴充工程。

判決指出，楊姓主席以電話、LINE探詢給付款項，吳姓包商交付170萬元給林姓課長，但林告知總數是200萬元，廠商表示已沒錢，同日晚間，林以通訊軟體LINE傳訊息，同意借款30萬元湊齊，再交給不知情的李男保管。楊以林姓課長名義，捐贈給彰化縣榮華慈善會、社團法人彰化縣彰南慈善會，各100萬元。

台中高分院15日更一審撤銷彰化地院一審原判認定2人藉勢藉端勒索財物罪，主要是包商交200萬元非「心生畏懼」，因此，楊、林行為，構成貪污治罪條例第5條第1項第3款「不違背職務收受賄賂罪」，將2人撤銷改判，可上訴。