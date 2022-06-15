淡水分局長黃南山致贈禮品給基層同仁。（警方提供）

今天6月15日是警察節，儘管大多數的警察在今天還是正常執勤，不過新北市新莊、淡水、林口等分局，都舉辦相關慶祝活動，除了各種績效獎金外，還有禮品、加菜金等，以此慰勞基層同仁平日的辛勞，更感謝第一線的警察人員，在這幾年的疫情期間，投入防疫相關的工作。

新莊警分局除了實用的每人1盒口罩及2劑快篩試劑的防疫組合外，分局長林溫柔還提供了七彩香薰機、麥飯石砂鍋三件套、隨身電動榨汁杯、北歐304手提五格湯碗飯盒、高級陶瓷顯示理髮器等5種不同禮品供同仁選擇，還有美味餐盒及下午茶加菜金，犒賞同仁執勤辛勞。

林口警分局則是由警友會辦事處，到分局頒發警察節禮金、員警生日禮金、業務評核得獎、績優員警獎金、破案獎勵金等，用最具體的行動，鼓舞警員士氣，新北市警局大家長黃宗仁也親自到場，祝賀同仁警察節快樂，他表示新北警除了剷除有形的各類犯罪行為，更要掃蕩無形的新冠病毒，對於新北疫情的穩定，完全仰賴基層同仁日以繼夜的奉獻與犧牲，也讓今年的警察節更具歷史性的意義。

淡水警分局則由分局長黃南山與警友辦事處一同準備了「不鏽鋼餐具組」禮品慰勞大家，表達支持與肯定的心意，黃南山表示，新冠肺炎疫情壟罩的3年期間，同仁除了要維護轄區治安與交通，還得面對疫情嚴峻的考驗，在這專屬警察的特別日子，他要感謝大家的辛苦付出，也期勉持續為守護市民的安全和健康而努力。