女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，嬌小身材卻有極大反差的E罩杯上圍，因為撞臉高雄市議員黃捷，獲得超高討論度外更被封「兇版黃捷」；林襄最近曬出工作前自拍美照，上身只穿著粉色內衣，飽滿美胸彈出，內衣下擺2條線散落在腿上，引人遐想。

林襄去年2月成為啦啦隊員後，一年多的時間迅速升格新一代啦啦隊女神，無論是在球場邊應援或是發行個人寫真集，都獲得熱烈討論和創下驚人成績，也頻頻出演綜藝節目和接不完的代言；林襄今（15日）在IG分享工作前的自拍，表示「拍攝前調整髮片」，但身上穿著才是亮點。

畫面中林襄拿著手機遮住臉朝鏡子自拍，接好髮片的長髮散落在E奶上，視線往下一看才發現她只穿著粉色內衣，胸前飽滿傲人，而內衣的蕾絲設計也讓她的腹部肌膚若隱若現；特別的是，內衣下擺有2條線，似乎沒穿好隨意放在腿上，不禁引人遐想它的作用，看了臉紅心跳。

從來不吝嗇展現極品身材的林襄，爆乳自拍照又掀起轟動，網友受不了直呼，「太辣了」、「衣服壞掉了」、「那兩條流蘇好顯眼」、「襄好性感，身材太辣了吧」、「衣服真的夠辣」、「戰鬥裝」、「好漂亮的設計」、「現在還沒深夜吧」、「鼻血流不停啊」。