袁艾菲（左起）、施名帥、劉冠廷、陳庭妮、謝沛恩、林哲熹、陳語安出席《愛情發生在三天後》首映記者會。（羅永銘攝）

劉冠廷、陳庭妮、謝沛恩、施名帥、林哲熹、陳語安、袁艾菲今出席《愛情發生在三天後》首映記者會。劉冠廷5月中傳出染疫後首度公開出席活動，女友孫可芳在上週染疫，發燒近40幾度，他透露孫可芳目前確診第9天，還會咳嗽、甚至聞不到味道；自己症狀較輕微，量額溫才發現發燒，但看到快篩試劑出現2條線有嚇一跳，他表示本來氣管就比較差，現在醒來會喘，不確定是不是後遺症。

劉冠廷和謝沛恩飾演一對怨偶，結婚2個月就為陳庭妮鬧離婚。因為劇中失敗的婚姻，他被問到對婚姻的想像，坦言結婚的事情一直有在思考，但實際的問題會影響對組織家庭的想法，尤其演員這個職業比較辛苦：「我日子過得不是很安定，連房子都買不起，但絕不會跟劇中一樣痛苦。」

拍攝現場謝沛恩怨念強大，沒人敢跟她搭話，被角色負能量影響，變得沒安全感，下戲後得靠吸收大量正能量緩和情緒。因為角色塑造的緣故，劉冠廷說拍攝過程謝沛恩真的很可怕，對戲壓力超大：「一個在鬧離婚的家庭沒有人輕鬆的啦。」也因此2人殺青後還是不熟，謝沛恩在殺青後對劉冠廷說的第一句話就是：「我們可以重新認識彼此了。」而2月份才被媒體拍到與新對象約會，謝沛恩表示2人還在了解中，現在沒有結婚的計畫：「沒有想那麼遠，活在當下。」

《愛情發生在三天後》即將在18日起每周六晚間8點於八大戲劇台全台首播、晚間9點半於Netflix上線、東森戲劇台於19日起每周日晚間8點播出。