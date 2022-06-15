關務署台中關於15日下午3時舉行卸、新任關務長交接及宣誓典禮，由關務署署長彭英偉親自主持監交，卸任關務長劉莉莉陞任關務署副署長，並由台北關副關務長陳木生接任台中關關務長。陳木生強調，未來台中關將致力達成彭署長推動的「智慧科技查緝」、「智慧便民服務」與「安全透明制度化」三大願景，賡續打造台中關成為優質服務機關。

今天交接儀式中，彭英偉署長讚許卸任關務長劉莉莉於台中關兩年任期內，不論通關服務或查緝走私都交出亮眼成績；並稱揚新任關務長陳木生為人親切誠懇、做事積極，IQ及EQ俱佳，期許陳木生承先啟後，領導台中關同仁提供更便捷通關服務。

新任關務長陳木生於74年9月進入海關服務，逾36年關務生涯中，曾服務於關務署、基隆關、台北關和高雄關，對於查緝、徵稅、行李檢查等核心業務十分熟稔，行政歷練豐富、資歷完整，工作表現極為優異，深獲同仁愛戴及各級長官肯定。

陳木生表示，海關業務需配合政府政策不斷前進推動並與時俱進，全方位服務商民，營造政府、海關及業者三贏局面，並勉勵同仁廉能自持、秉持熱忱及專業，在貨物通關上給予最大便捷、在查緝不法上取得最大的績效，在把守邊境安全上做到滴水不漏。

關務署台中關於今天下午舉行卸、新任關務長交接及宣誓典禮，卸任關務長劉莉莉（左）陞任關務署副署長，由台北關副關務長陳木生（右）接任台中關關務長，由關務署長彭英偉親自主持監交。（台中關提供）