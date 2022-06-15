夫妻檔台語歌手陳隨意、謝宜君結婚24年育有一對兒女，其中大女兒陳欣妤今年22歲大學剛畢業；出落得外型亮麗甜美亭亭玉立的她，近日在社群分享自己的畢業照，畫面太美被網友PO上PTT表特版，仙氣爆表讓鄉民看了驚豔不已，更有人說她和韓團TWICE成員「定延」有幾分相似。

台語歌手陳隨意與謝宜君的正妹女兒陳欣妤剛從大學畢業，日前迎來畢業典禮她在社群分享身穿學士服的美照，只見她在臉書上寫道：「畢業！時間真的過好快，四年咻一下就過去了，早上接到爸爸媽媽打給我的電話， 跟我說畢業快樂，好感動，就算他們在工作還是沒有忘記我。快樂的度過大學生活了，接下來就就祝自己前程似錦、健康幸福」，並標註：「#畢業快樂 #謝謝照顧過我的所有人 #未來我也會繼續努力的」。

這組仙氣美照立刻被網友分享在PTT的表特板，讓許多鄉民看了眼冒愛心大推：「有正有推」、「學士服那張圖有點像定延」，覺得陳欣妤有TWICE等級的優異顏值。

而爸媽陳隨意、謝宜君因為到印尼參加商演，所以無法參加愛女的畢業典禮，在登機起飛前發狀態祝福女兒，陳隨意自虧：「#今天胖妹畢業典禮..#打電話說成生日快樂」，謝宜君也說：「#疫情考量下未能到場祝福但還是恭喜我最愛的寶貝胖妹」，對女兒的鵬程萬里寄予滿滿祝福。