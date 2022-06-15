通膨壓力居高不下，開始衝擊消費者對消費性電子購買意願與能力，摩根士丹利證券指出，儘管不是所有蘋果供應鏈都能自外於消費力減弱的侵擾，但股價回檔已大致消化獲利下滑等利空因子，看好玉晶光（3406）、瑞儀（6176）、鴻海（2317）、欣興（3037）四檔將最具防禦性。

摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟指出，美國正面臨數十年來最高的通膨壓力，致使消費者支出放緩，此負面效應連蘋果也難以完全置身事外。

但值得注意的是，儘管大摩對蘋果獲利預期做出微調，摩根士丹利證券美國IT硬體研究團隊態度仍堅定，並提出，考量蘋果用戶高達11億人、具備高忠誠度，而且消費多鎖定較高階領域，唯一將蘋果列為消費性硬體企業領域中看好個股。

在台系供應鏈業者中，摩根士丹利證券最看好玉晶光，因其在虛擬實境（VR）頭戴式裝置的營運比重持續攀升，接下來也看好掌握Mac與iPad商機的瑞儀，受惠M2晶片升級的欣興，以及營運執行力不錯的鴻海。

巧合的是，摩根大通證券科技產業分析師楊維倫重申，蘋果iPhone 14系列將針對相機進行系列升級，在玉晶光與大立光二者之間，更為看好玉晶光市占分額提高的增長潛力，亦青睞玉晶光未來有更多營收來自VR貢獻。

相對地，摩根士丹利在蘋果供應鏈指標股中，除認為Apple Watch供應商要面臨大挑戰外，同步點出面對結構性負面轉變、或報酬風險比不具吸引力者如：可成、仁寶、穩懋等，最好先閃避為宜。