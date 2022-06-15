袁艾菲（左起）、施名帥、陳語安劇中愛得辛苦。（羅永銘攝）

劉冠廷、陳庭妮、謝沛恩、施名帥、林哲熹、陳語安、袁艾菲今出席《愛情發生在三天後》首映記者會。陳庭妮認為雖然全劇像純愛片，但每一條感情線都驚滔駭浪，她靠著為角色建立的悲慘歌單進入狀況：「那時候超可憐，到底怎麼熬過來的。」已被求婚的她透露要先辦婚禮再登記結婚，疫情關係不想鋪張，但又希望親朋好友來參加婚禮：「辦婚禮需要衝動規劃，但現在要跳下去規劃又發現很難。」

林哲熹在劇中除了和陳庭妮演一對，也飾演還沒成名沒自信的劇團演員，要面對優秀的另一半，且房租還是對方買單，挫折不少，被稱為是劇組的「烏雲角色」，羨慕大家為戲玩鬧，他卻要讓處在低氣壓狀態：「角色很赤裸，就是把演員最不開心的時候都演出來。」被問到對結婚的想像，林哲熹幽默表示凡事都有步驟，「生小孩、結婚、買房子都有步驟，等疫情之後就看哪個步驟先來。」言下之意不排除先有後婚。

施名帥在劇中飾演個性外放的發電機，和陳語安、袁艾菲有感情糾葛。陳語安在劇中勇敢追愛告白施名帥，卻屢遭對方打擊，而袁艾菲則暗戀陳語安吃盡苦頭。施名帥說雖然角色個性好像是個很有活力的人，但有很多情感無法表達和別人分享，讓他大嘆演談戀愛的戲好難：「靈魂被抽乾的感覺。」

而先前施名帥因登記結婚贈品是醬油，揪女友朱芷瑩結婚，被問到目前進度他說醬油還再釀，也揪劉冠廷同天登記，開玩笑表示會再搜尋哪個戶政事務所的贈品比較好：「聽說屏東的有送金鏟子喔。」