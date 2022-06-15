蘭田穀王烘焙坊這次準備500份生吐司贈送給縣內5家醫院，包含陽明交大醫院，台北榮總員山分院、仁愛醫院、羅東博愛醫院、羅東聖母醫院，感謝醫護人員守護人民的健康。（喜互惠超市提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

蘭田穀王烘焙坊這次準備500份生吐司贈送給縣內5家醫院，包含陽明交大醫院，台北榮總員山分院、仁愛醫院、羅東博愛醫院、羅東聖母醫院，感謝醫護人員守護人民的健康。（喜互惠超市提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

蘭田穀王烘焙坊這次準備500份生吐司贈送給縣內5家醫院，包含陽明交大醫院，台北榮總員山分院、仁愛醫院、羅東博愛醫院、羅東聖母醫院，感謝醫護人員守護人民的健康。（喜互惠超市提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭知名連鎖超市喜互惠旗下的蘭田穀王烘焙坊技術總監李忠威，3月代表台灣前往參加全球性的法國路易樂斯福世界盃麵包大賽，為台灣首次奪團體賽冠軍，個人賽也拿到最高榮譽冠軍盃；今（15日）與喜互惠董事長朱儒文、總經理曾麗卿前往陽明交大醫院送上湯種生吐司，為守護防疫前線的醫護送暖。

李忠威說明，個人部分是以「甜麵包」出賽，以台灣在地食材宜蘭金棗、苗栗大湖草莓、台南愛文芒果等融入作品中，而台灣有蝴蝶王國的美名，因此藉由蝴蝶造型表達「我們來自台灣」。

李忠威靦腆表示，滿榮幸可以代表台灣拿到世界冠軍，因體恤醫護人員，疫情之下，辛苦的在第一線守護人民的健康，藉由今天贈送的愛心麵包，替醫護人員打氣加油，希望吃了自家做的生吐司，心情變得更美好。

陽明交大醫院院長楊純豪表示，宜蘭囝仔就是要胸懷大志與世界競爭，雖然目前確診者大部分是輕症，但照顧中重症病人，壓力也不小，每天需協調醫療資源跟人力、面對種種挑戰，感謝社會各界長時間以來的幫忙，楊純豪笑說「麵包好香喔！想趕快吃」。

朱儒文表示，這次共準備500份生吐司贈送給縣內5家醫院，包含陽明交大醫院，台北榮總員山分院、仁愛醫院、羅東博愛醫院、羅東聖母醫院，感謝醫護人員守護人民的健康。