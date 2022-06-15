通膨惡潮席捲全球，經濟前景不確定性攀升，不僅美股全面下殺，標普重挫墜入熊市，幣圈更是慘不忍睹，加密貨幣市值蒸發5.9兆，比特幣2萬美元關卡岌岌可危。但微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）則痛批這類加密資產是「博傻理論」的大騙局，更稱NFT（非同質性代幣）是「昂貴又無聊的數位猿猴圖像」。

CNBC報導，蓋茲在出席TechCrunch的一場活動中語帶諷刺表示，這種「昂貴又無聊的數位猿猴圖像」將大大的改變世界，同時還將加密貨幣等資產形容為「博傻理論（Greater Fool Theory）」的大騙局。

「博傻理論」意指一項資產在人們對未來價格的預期下，飆升至十分昂貴的地步，但這時的價格則取決買家的心態，而非資產價值本身。根據該理論，通常買這類資產的買家即被認為是更愚蠢的人。

NFT為一種無法相互替換的代幣，過去被視為藝術品、收藏品所有權的一種呈現，但有鑑於其耗電性，引來抨擊言過其實，且可能危害環境。

蓋茲指出，「他投資的資產...像是農場或公司這類有實質的產出、產品」至於加密貨幣，他不會涉足，不做空也不做多。