「魯夫」專用機車？1名網友在路上發現1輛「加長型機車」，機車的腳踏板被截斷後中間加裝板子，該網友笑說搬家時應該很好用，也可以生多胎一點，不怕載不下，照片引起討論，其他人說「魯夫才能騎」、「這怎麼轉彎」、「原來是滑板車，我還以為是摩托車勒」。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」分享1張路變看到的景象，照片中1輛機車的腳踏墊處竟被「加長了好幾倍」，車主疑似是將機車「截斷」後，加裝上版子，最後用紅色膠帶緊緊黏住，形成詭異的「加長型機車」，長度幾乎是一般機車的2倍，照片曝光引發討論。

1名網友在路上發現1輛「加長型機車」，機車的腳踏板被截斷後中間加裝板子，該網友笑說搬家時應該很好用，也可以生多胎一點，不怕載不下。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該網友發文問說「經過北市某夜市看到的，有人知道這款車是什麼品牌的呢？感覺搬家時很好用！這樣未來多生幾胎不用買汽車了」；其他網友則留言「魯夫才能騎」、「想看車主手多長」、「這怎麼壓車」、「原來是滑板車，我還以為是摩托車勒」、「可以生一打」、「殊不知小孩站踏板會罰錢」、「凱迪拉克機車加強版，無極限萬用」、「當你往生沒錢請加長禮車的時候」、「不管會不會被罰只想知道出門找得到地方停車嗎」、「搬椅子坐著騎，還能多載好幾個人」、「這怎麼轉彎」。

據悉車輛欲於道路上行駛，依法皆需先向公路監理機關申請合法牌照，始得合法上路，如果是自行拼裝之車輛，因無法請領牌照，即不得在道路上行駛，如違法上路者除處罰款外，並沒入其車輛。