鋼管大廠美亞去年業績亮麗 每股發3元現金股利 19:212022/06/15 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鋼管大廠美亞（2020）去年業績亮麗，今年股東會通過每股配發3元現金股利，將於16日辦理除息。美亞去年稅後淨利達到7.82億元，EPS為3.52元。 瑞興銀股東會 通過配發0.49元現金股利 寶雅寶雅線上買開站1周年 618衝刺業績 今年4個月拼出3100萬業績 花蓮永慶不動產林良澤下半年開第3家店 #美亞 #鋼管 #業績 #亮麗 #元現金股利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證市場焦點－華新 業績動能強勁 04:102022/06/15 證券．權證 瑞智15日股東會通過每股配發0.70元現金股利 18:362022/06/15 財經 供應鏈受阻 群聯5月業績冷 04:102022/06/11 證券．權證 台寶生醫周漲逾兩成 躍興櫃黑馬 04:102022/06/11 證券．權證 串聯17家電商 台南農產品直送到家 04:102022/06/15 地方新聞 《電子零件》AES-KY拚H2穩增 全年業績戰新高 10:382022/06/14 財經 布局高階電材 南亞砸4700億 04:102022/06/11 財經焦點 股東會題材股 本周亮點 04:102022/06/14 證券．權證 錼創科技掛牌暖身 23日業績發表會 16:022022/06/14 財經 興富發董事長曹淵博：未來6年完工量超過3000億 業績成長無虞 10:422022/06/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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