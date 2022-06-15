台股5月受美通膨升息、債券殖利率飆升及上海封城等多重利空衝擊，而劇烈震盪，5月證券商承作定期定額投資掉到至52.9億元，因此，證交所最新統計，投資人最愛的前20檔個股及ETF，也多明顯下滑，不過，國泰永續高股息（00878）逆勢大增3,404戶，表現十分搶眼。

另依相關資料統計，國泰永續高股息ETF資產規模於5月大增約103億元，僅次於元大台灣50 ETF的增加109億元，顯示該檔ETF漸受到投資人青睞。國泰永續高股息5月投資人交易戶數76,543戶，續居投資人定期定額第三高。

此外，投資人最愛的前2檔ETF依然是－元大台灣50、元大高股息，5月交易戶數各為15萬4,047戶、12萬2,313戶，但較4月各大減836戶及2,035戶。

投資人5月交易最愛的前4～20檔ETF，戶數也幾乎較4月同步減少，依序分別為：富邦台50、富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續、富邦越南、國泰智能電動車、國泰股利精選30、元大S&P500、中信關鍵半導體、富邦上証、富邦科技、富邦特選高股息30、富邦NASDAQ、國泰費城半導體、富邦未來車、元大台灣高息低波、FH富時不動產等。

至於5月投資人最愛的個股，前20名依序為：台積電、兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中華電、台泥、中信金、台新金、富邦金、鴻海、開發金、元大金、永豐金、國泰金、中鋼、台達電、聯發科、潤泰新、統一等。

上述20檔個股中，金融股就高達11檔，占超過半數；其中，潤泰新5月交易戶數增加464戶最多，其次為元大金204戶。