國發會主委龔明鑫今（15）日接見來訪的立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜一行6人，對於立陶宛盼望與我國深化半導體等產業合作，龔明鑫表示，我國將協助立陶宛培養半導體專業人才。

去年10月我國籌組經貿考察團訪問斯洛伐克、捷克、立陶宛時，並與立陶宛簽署6項合作備忘錄，國發會表示，這已為雙方關係奠定友好堅實的合作基礎，今日雙方會面，聶琉嫻娜盼強化與我半導體、農業產品、生技等產業合作，以共同探索亞、歐市場，共創產業發展商機。

龔明鑫回應表示，在半導體合作方面，今年3月我國已派專家團訪問立國，協助立陶宛評估半導體產業量能，我國將從人才培育層面著手，協助立國培育專業人才。至於農業，龔明鑫向聶琉嫻娜表示，台灣人喜愛立陶宛的食品，過往上架的立陶宛巧克力、啤酒及蘭姆酒，均已銷售一空。

龔明鑫也指出，近年台灣與歐洲關係全面深化，台立在半導體、雷射、金融科技等領域具有龐大合作潛力，為促進台灣、立陶宛廠商進行產業合作及投資，也已於今年元月與立國經濟暨創新部長雅莫奈特雙邊視訊會議時，宣布成立2億美元中東歐投資基金、10億美元融資基金。