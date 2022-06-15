近日一名南韓40歲女演員遭老公持刀砍脖，消息一出震撼演藝圈，而不少網友也都根據媒體曝光的受害人線索，瘋猜女演員身分，連韓流天后崔智友都躺槍，不過現有韓媒曝光女演員的真實身份，曾因韓劇《妻子的誘惑》打開知名度。
據韓媒報導，40歲女演員14日早上出門時，遭埋伏在家門前的小10歲老公持刀攻擊，所幸緊急送醫後沒有生命危險，老公也已遭警方逮捕，不過，韓媒都沒曝光受害人身分，僅表示她是超模出身，之後以偶像女團短暫活動過，團體解散後轉型演員，因此網友針對這些特徵，把演員崔智友、名模張允柱、演員崔知延都列入猜測名單中。
但《體育京鄉》報導指出，這名女演員就是曾在韓劇《妻子的誘惑》中，飾演富家千金「閔筱希」的蔡煐引，據悉，她2015年嫁給皮膚科醫生後，沒有曝光離婚消息，連最近再婚小10歲老公也沒公開。
不過她最近和第二任丈夫感情生變，目前處於分居狀態，且她有申請保護令，怎料還是遭到老公埋伏行兇。蔡煐引是超模出身，曾以組合「Redsox」活動過，之後單飛發展個人事業，因《妻子的誘惑》打開知名度。
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