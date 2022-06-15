鳳凰城太陽球團內部紛擾未息，美媒ESPN報導一位資深女員工上個月離職，她控訴太陽隊在前次爆發種族歧視與性別歧視案件之後仍未改善「充滿惡意的工作環境」。這一次她沒有點名太陽老闆薩沃爾（Robert Sarver）或任何人，不過她有舉出實例表示自己受到的不公平待遇。

該位前太陽女員工自從2007年在太陽球團上班，近10年來她的工作團隊裡只有她一位職業婦女，其中一位男性同事的薪水比她多，而且被允許遠端工作。她向高層反映非但不被接受，甚至有人輕蔑地叫她去沖個冷水澡。

「身為一位上班族媽媽，我試圖尋求同樣的工作彈性卻被拒絕。我一直觀察太陽球團裡類似的不平等，並且我親身經歷過其中的性別不平等。」在提出申訴無效之後，她還在工作上進一步遭到霸凌、排擠，最後她受不了而自行辭職。

太陽球團公開回應ESPN，表示他們已經得知該位離職員工的控訴並展開調查，同時致力於打造更友善、充滿尊重的工作環境。太陽目前正遭到NBA調查，聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）稍早提到調查已經接近尾聲。除了老闆薩沃爾的種族歧視與性別歧視案，還有老闆娘潘妮（Penny Sarver）傳訊威嚇前員工的事件。薩沃爾對加諸自己身上的指控全盤否認。