北市府網軍爭議燒不停，多名市府員工因上班時間使用PTT帳號發文遭懲處，北市議會財建委員會13日針對「PTT發文事件調查」進行專案報告，涉及於公務時段在PTT發表與公務無關的北市交通局林姓科長備詢，北市議員苗博雅當場要求他念出自己的推文。《美麗島電子報》董事長吳子嘉痛批苗博雅此舉猶如「文革紅衛兵」。

吳子嘉昨（14日）在網路節目《關鍵時刻》中表示，苗博雅的做法是「典型的羞辱」，方式可類比為中國大陸「文革時的紅衛兵」，苗博雅就是用紅衛兵的方式在羞辱林姓科長，羞辱方法就是「叫這個科長在議會當眾，像個小學生一樣，把他自己在網路PTT上寫的文章，通通一個字一個字念出來」。吳子嘉坦言，這個方法基本上就是紅衛兵的方式，而且苗博雅這種權力的運作，到了沒有底線。

吳子嘉更點出根本問題，苗博雅借質詢之名來羞辱公務員，「其實第一時間柯文哲就不能讓這種事發生」，因為這樣的做法，是台灣社會不能接受的一個低級下流的方法。

日前台北市長柯文哲對苗博雅之舉相當氣憤，不滿議員怎麼可以把公務員叫來議會讀PO文，極盡訕笑、羞辱，柯強調國家公務員不是議員作秀工具，這違反比例原則，身為長官如果不站出來保護自己的員工，就不配做他們的長官。