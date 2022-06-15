畢業季即將到來，根據知名人力銀行調查指出，今年有83.7％應屆畢業生即將投入就業市場，而打算直接進入職場的新鮮人中，有高達82.1％的人擔心疫情影響求職。元大人壽表示，金融保險業受疫情影響相對較小，對於想挑戰高薪、喜歡外勤工作、個性積極、追求自我職涯成長與家庭平衡者，壽險業務員是不錯的選擇。為鼓勵年輕人投入壽險事業，提供應屆畢業生及無壽險經驗之年輕族群之職涯發展機會，元大人壽特別推出「外勤業務主管展星計劃」（下稱「展星計劃」）以建構年輕有活力、專業且用心的服務團隊，希望藉此計劃於2022年底達成業務員團隊人力增長15％的目標。

壽險業務工作是份高成長、創造個人價值與照顧他人的事業，且可兼顧工作與自身的生活品質，很適合時下的年輕人。元大人壽推出的「展星計劃」將協助社會新鮮人無縫接軌職場，透過專業培訓課程，包含「課堂訓練」、「工作輔導」、「市場實務」等培育機制，為期12個月，協助新人快速考照及學習行銷服務技巧。除提供完整的培訓課程以強化壽險及金融相關專業外，透過主管的實戰帶領與個別輔導，提升溝通與組織管理的能力。例如:從初次拜訪客戶起，透過直屬主管陪同與客戶溝通，帶領新人學習如何為客戶規劃一份完整的家庭財務安全需求分析，及量身訂做適合的保險計劃，從中習得保障規劃與行銷的技巧。

人才是團隊發展的根本，元大人壽秉持永續經營理念，堅守服務客戶的承諾，持續拓展通路組織規模及厚實組織發展。此「展星計劃」於培訓期間享有勞保、健保、公司團保等福利，公司並提供客戶名單，只要通過相關考核，每月可獲得定額培訓獎勵金，解決新人在投入壽險業前，最擔心「收入不穩定」及「人脈不足」的兩大問題。此外，藉由服務客戶開啟壽險職業生涯，協助客戶及其家庭擁有完整的保障，也能為自己創造無限收入的可能與榮譽。「展星計劃」一年期滿後，將接軌一般的業務制度並啟動第二年的進階培訓計劃，除協助提升服務軟實力外，更朝行銷與組織發展齊頭並進，與元大人壽共創美好事業。