（618購物節來了，悠遊付攜手八大電商推優惠。圖／悠遊卡公司提供） 規模不輸「雙11」的「618購物節」到來，在這個電商業者相當重視的年度盛事，悠遊付絕不缺席，今年攜手八大電商共同推出超值回饋，回饋率動輒超過10％。悠遊付提醒，除東森購物網活動之回饋外，活動獲贈的「指定網購現金回饋券」可在momo購物網、PChome線上購物、生活市集、博客來、讀冊生活、Pinkoi、91APP合作品牌、東森購物網、森森購物網、美賣網紅電商平台、智冠MyCard、D1 Choice使用。