瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）公布的《2022年世界競爭力年報》顯示，韓國在63個經濟體中名列第27位，較去年下降四個名次。這是韓國國家競爭力排名自2018年以來首見下降。
韓國財政赤字占國內生產毛額（GDP）的比率擴大，年金基金積累規模縮水，導致國家財政條件惡化，拉低了國家競爭力排名。
從各領域來看，韓國在經濟表現領域排名從第18位降至第22位，政府效率排名從第34位降至第36位，企業效率排名從第27位降至第33位，唯有基礎設施領域排名從第17位升至第16位。
瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）公布的《2022年世界競爭力年報》顯示，韓國在63個經濟體中名列第27位，較去年下降四個名次。這是韓國國家競爭力排名自2018年以來首見下降。
韓國財政赤字占國內生產毛額（GDP）的比率擴大，年金基金積累規模縮水，導致國家財政條件惡化，拉低了國家競爭力排名。
從各領域來看，韓國在經濟表現領域排名從第18位降至第22位，政府效率排名從第34位降至第36位，企業效率排名從第27位降至第33位，唯有基礎設施領域排名從第17位升至第16位。
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