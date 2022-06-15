（郵愛長者，送信兼送愛心，疫情期間強化關懷支援社會安全網。圖／中華郵政公司提供） 為協助政府強化獨居長者居家安全維護政策，構建多元完善照顧關懷系統，中華郵政公司自97年起，鼓勵郵政同仁運用穿梭大街小巷、熟稔區域居民狀況專長，於投遞途中主動關懷獨居長者。近期疫情急遽升溫，除請同仁強化獨居長者健康及生活關懷照顧外，並於各地陸續舉辦關懷獨居長者活動，致贈日常用品或防疫物資，讓長者們感受郵政的暖心關懷。中華郵政公司表示，郵政同仁深入各個鄉鎮以平常居家探視、異常緊急通報及代辦郵寄手續等方式關懷獨居長者，秉持「送信兼送愛心，在地人服務在地人」的精神，以實際行動為獨居長者織起溫馨與關懷的安全網，自97年至111年5月止，累計關懷人次達945,388人次。疫情期間，獨居長者健康及生活更亟需關懷，郵政同仁積極主動提升電話及到府關懷頻次，協助疫苗接種預約、代購生活或防疫物資，並提供防疫口罩、酒精、抗菌洗手乳給部分需要的長者，盼維護健康與安全，溫暖服務始終不斷；甚有熱心同仁為協助生活困頓的獨居長者，改善居住環境，無私奉獻協助住家清潔、修繕及提供生活必要協助，默默付出關愛，溫暖社會角落。中華郵政公司深耕社會、關懷弱勢，巧妙結合郵遞工作與愛心行動，透過與縣市政府社會局、區公所、社福機構或慈善團體等單位合作及資源整合，主動擔負起部分社會福利和安全責任，以更多元的方式持續投入關懷獨居長者活動，默默地在幸福路上傳遞愛，善盡社會公益責任。