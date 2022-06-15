葉姓志工用蓮藕粉、黑糖和抹茶粉製作出「藕圓」，並與蓮葉造型的巧克力，一同鋪在布丁上，完成「藕圓布丁」這道創意甜品。（張毓翎攝）

志工將糯米藏進蓮藕中，經蒸煮後切片再調味。（張毓翎攝）

社區還結合鄰近地區的重要產業，以白河蓮藕粉，東山咖啡和柳營牛奶為食材，製作「藕咖奶」創意飲品。（張毓翎攝）

正值蓮花季，台南白河草店社區15日邀集社區幹部、志工們，運用蓮的花、種子和根莖，製作出一道道特色料理，有志工以上課學到的料理方式，並發揮創意，研發新甜點菜色「藕圓布丁」，還有以跨域整合的概念，結合白河蓮藕粉、東山咖啡與柳營鮮奶，製作的「藕咖奶」飲品，創意十足。

草店社區發展協會總幹事吳長庚表示，今天社區運用蓮子、蓮藕做料理，像是蓮藕的部分，除了有涼拌口味，還有做糯米蓮藕，他們把糯米藏進蓮藕中，經蒸煮後，一部分以蜂蜜入味，一部分則淋上肉燥做成鹹的，也別有一番風味。

吳長庚說，這次還結合鄰近地區的重要產業，以白河蓮藕粉，東山咖啡和柳營牛奶為食材，製作「藕咖奶」創意飲品；此外，還把社區自己種植的龍鬚菜，搭配上台南當季鳳梨做組合，另外還有把柳營草菇、社區自產的龍鬚菜，變成一道菜餚。

葉姓志工運用上課所學到的料理技巧，再發揮創意，以蓮藕粉、黑糖和抹茶粉製作出「藕圓」，並與蓮葉造型的巧克力，一同鋪在布丁上，研發「藕圓布丁」這道創意甜品。她笑說，這道菜頗具實驗性，但味道上她絕對有信心。

白河蓮花季是台南夏季的賞花盛事，草店社區可見許多蓮田，綻放的蓮花隨風搖曳，美不勝收。吳長庚提到，每年蓮花季，他們以農村社區景觀及特色產業，舉辦小旅行活動，今天展示社區自己做的蓮子創意風味餐，以後遊客來社區遊玩時，不僅賞花，也能品嘗到道地的特色餐點。