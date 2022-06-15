毫無掩飾！4名旅客在8個行李箱內攜帶136.79公斤大麻花闖關，市價近新台幣1億元，當場被海關儀檢人員查獲，全案是在今年4月8日查獲，也是桃園機場海關查獲最大宗的大麻花毒品闖關案件。（范揚光攝）

毫無掩飾！4名旅客在8個行李箱內攜帶136.79公斤大麻花闖關，市價近新台幣1億元，當場被海關儀檢人員查獲，全案是在今年4月8日查獲，也是桃園機場海關查獲最大宗的大麻花毒品闖關案件。（范揚光攝）

毫無掩飾！4名旅客在8個行李箱內攜帶136.79公斤大麻花闖關，市價近新台幣1億元，當場被海關儀檢人員查獲，全案是在今年4月8日查獲，也是桃園機場海關查獲最大宗的大麻花毒品闖關案件。（范揚光攝）

毫無掩飾！4名旅客在8個行李箱內攜帶136.79公斤大麻花闖關，市價近新台幣1億元，當場被海關儀檢人員查獲，全案是在今年4月8日查獲，也是桃園機場海關查獲最大宗的大麻花毒品闖關案件。

據了解，已取得我國國籍的李姓、徐姓越南配偶，與蔡姓父子一行4人，充當毒品交通，組成「加拿大7日遊毒品旅遊團」，在今年3月30日自台灣出發前往加拿大，由李姓越南配偶接洽加拿大同鄉，以每人20萬元夾帶大麻花毒品回台，前往加國的機票與期間在加國的吃、住、玩、樂都是加國同鄉包辦，在要搭機回台時，就將8個已經裝好大麻花毒品的託運行李箱，交給他們帶回，並告知抵達台灣後，會有人以電話聯絡交付，但在8個行李箱內，赤裸裸地毫無掩飾，將每包約1公斤的大麻花以塑料袋包裹，總共近130包的大麻花毒品，在通過X光機檢查時一覽無遺，在入關前就遭海關攔截查獲。

在偵訊時，蔡姓男子相當懊悔供稱，他說主要是兒子欠了地下錢莊的債務，為了替兒子還債，告知李女有金錢需求，讓李女安排才鋌而走險，全案在偵訊後，4月8日當天就移送桃園地檢署偵辦，經過兩個多月才在15日公佈。

航警局表示，這是桃園機場歷來查獲旅客攜帶最大宗走私大麻毒品入境案，送調查局化驗後，純質淨重高達約115公斤，初估大麻花毒品市價近新台幣1億元，且犯罪集團是由在加拿大的越南人主導整個運毒網絡，利用在台灣的同鄉充當運毒交通，搭機空運大麻花走私，分工細膩，更設立多處斷點，專案小組經過抽絲剝繭比對證據鍥而不捨追緝，迅速將犯嫌緝獲到案，遏阻毒品流入國內。