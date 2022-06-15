客雅溪捕捉到的外來種鱷龜，體重已超過70公斤。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

有民眾14日下午在新竹市客雅溪，發現身長120公分鱷龜，疑似遭棄養，市府獲報後派員到現場誘捕，歷經2小時成功捕獲，目前鱷龜安置在新竹市立動物園。

14日下午4時多，市府接獲民眾通報，經國路二段與竹香南、北路交接處和平橋下方，發現體長約120公分、體重約72公斤鱷龜，立即派員前往捕捉。

但鱷龜受驚擾後潛伏在河底，人員使用撈網誘捕，歷經2小時終於成功捕獲，經檢查無外傷，目前安置在市立動物園觀察。

鱷龜是大型淡水龜，原生於北美洲，體重可達110公斤，背甲上具有明顯3列鋸齒狀突起，鷹嘴狀的嘴喙具強大咬合力，堪比老虎、鱷魚等大型猛獸，食性為雜食偏肉食性，平常潛伏於水底，利用口腔類似蠕蟲的紅色舌頭，張嘴引誘魚類靠近捕食。

市府產發處表示，因鱷龜長相外型獨特，在寵物龜市場相當熱門，但在野外不時會發現遭棄養的鱷龜，民眾購買幼龜回家飼養後，經常因為幼龜體型成長快速，兇猛習性、較不親人，以及壽命可長達數十年等因素，而選擇棄養。

但產發處指出，鱷龜天性凶猛且咬合力強大，遭棄養後在台灣溪流幾乎沒有天敵，除破壞自然生態外，更可能危害民眾安全。

產發處呼籲民眾勿任意棄養動物，飼養前務必先了解動物習性等，部分動物並不適合當寵物，若因故無法繼續飼養，應尋求各地主管機關或收容單位協助，切勿任意棄養，否則可依野生動物保育法或動物保護法等相關規定裁處。