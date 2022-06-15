南臺學生示範智慧眼鏡結合醫療的應用。(曹婷婷攝)

台南市市長黃偉哲(左四)見證5G＋XR元宇宙研發中心啟用，左三為南臺科大校長盧燈茂。(南臺科大提供／曹婷婷台南傳真)

南臺學生示範相關技術應用於醫療端。(曹婷婷攝)

新冠肺炎疫情之下，遠距會診、視訊給藥等醫療服務成為日常，南臺科技大學與台灣AR／MR智慧眼鏡領導廠商佐臻股份有限公司研發合作2年，將遠距看診系統實際應用於高雄岡山榮民之家，今更進一步於南臺科大設立「5G＋XR元宇宙應用技術研發中心」，未來將聚焦智慧醫療、智慧製造、智慧展演發展及人才培育。

台南市長黃偉哲今天也到南臺科大見證企業攜手大學成立元宇宙研發中心，黃偉哲說，希望藉著南臺科大跟佐臻公司合作，看到台南產學界頂尖能量聯手及智慧眼鏡、宇宙概念利用在教學端與應用端的結合，讓元宇宙應用概念於南部加速落地。

南臺科大校長盧燈茂表示，隨著元宇宙概念興起，5G＋XR應用技術成為眾所矚目議題，此次與佐臻公司共同設立南部研發中心，結合產業資源與學校技術研發能量，將虛實整合技術導入智慧醫療、智慧製造、與智慧展演等領域，快速深化元宇宙應用技術，未來，也將培育更多5G＋XR元宇宙虛實整合的人才。

佐臻股份有限公司董事長梁文隆表示，與南臺科大共同設立研發中心，只是佐臻深耕南部的開始，近期亦受邀和成大教授團隊在運動科技國際型計劃共同合作，可預期未來佐臻在台南的資源投入將會大幅增加，並將結合與工研院南分院共同推動元宇宙XR人才培育計畫，進一步於台南深根發展。

初期，南臺科大以教育部投資逾2000萬元所建構的5G專網「Smart Factory＋智慧製造視覺檢測實作工廠」與「Smart Medical＋智慧醫事暨照護科技實作場域」做為研發中心5G＋XR產學共研基地；佐臻公司則將投入相關研發人力、研發設備、產學合作等超過1000萬元資源。

南臺指出，「5G＋XR元宇宙應用技術研發中心」目前已有多項研究成果，包括已實際應用於醫院的智慧感知系統，可去識別化監測病人是否跌倒，之前有兩度透過監測及語音通知，第一時間及時提醒院方有人跌倒。

另外也於天花板裝設雷達，可偵測病人心跳、呼吸等，此外，也結合AI運算、用藥資訊平台等，研發讓護理人員戴上智慧眼鏡，即可得知病患所需用藥與療程，避免護理人員重複給藥。