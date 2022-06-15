全球資料儲存架構解決方案領導供應商Seagate Technology Holdings plc（NASDAQ：STX）今日點出當今的多雲環境實為多種雲端混合而成，彼此間並未良好溝通。多雲環境的複雜性和隨之而來的相關成本逐漸增加，這些摩擦將造成資料鎖定效應，進而損害商業價值。然而，新的產業調查報告顯示，事情不一定非得如此。

Seagate今日提出多雲環境成熟度報告，報告中表示同時將多雲環境的資料成本降至最低並最大發揮資料驅動的創新能力，是相當關鍵且有可能被實現的。這份報告同時也點出了如何協助企業組織更進一步的關鍵。

該報告是由Seagate委託Enterprise Strategy Group（ESG）執行，調查全球資深IT及企業領袖，並以此原始調查為基礎來建立獨一無二的多雲環境成熟度模型。該模型顯示出企業組織如何在漸趨複雜的多雲環境中找到方向，大部分擁有成熟多雲環境的企業皆獲得最大的商業利益。