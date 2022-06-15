台美高層本周將進行年度台美高層國安對話及軍事安全會議「蒙特瑞會談」，我方由國安會祕書長顧立雄領軍，並率國安部門高層，與美國軍政高層進行戰略對話。前民進黨立委郭正亮也推測可能的會談內容，大約有四個方向。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬13日表示，基於雙方默契、一向保密，台美都有很良好的互動，很正常的互動，沒有可以透露的內容。

前民進黨立委郭正亮14日在《紐西蘭華人電視臺TV28 》的《三妹說亮話》節目中對於「蒙特瑞會談」的推測，首先美國會對台灣軍購項目會有很大規模的修正，譬如台灣原本要買地自走砲、反潛直升機、空中預警機，美國認為不符合「不對稱作戰」 規劃，因此暫緩。

第二就是融資台灣購買武器，第三是恐怕未來有一些軍事演練構想，要求台灣參與，譬如陸戰隊可能會在台海周邊演習，美國在沖繩的第三陸戰師可能會協助。第四就是美國國民兵會和台灣後備軍人對接，提早準備地面作戰。

郭正亮分析，台海作戰分成海上、灘頭以及地面戰。以前台灣幾乎沒有討論地面作戰，美國是從這次俄烏戰爭得到啟發，發現地面戰可以耗更久，但代價也更大，但美國不會考慮這些。也可能會要求台灣強化後備軍人2周的訓練。

郭正亮認為，美國很急，連他這樣的「小民」都可以判斷，軍方也會有他們的專業判斷，而且「蒙特瑞會談」是「連續劇」！