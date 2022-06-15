《大亨小傳》導演巴茲魯曼執導傳記《貓王艾維斯》以經紀人「湯姆帕克上校」（湯姆漢克飾）的視角述說「貓王」艾維斯普里斯萊（奧斯汀巴特勒飾）的成名之路。30歲好萊塢鮮肉奧斯汀巴特勒台灣時間15日凌晨出席全球線上記者會，提及飾演這位傳奇巨星，坦言「感受到了很大的壓力，這是一種責任，也讓我相當恐懼，我怕會辜負他的家人和全世界所有喜歡他的粉絲。」

奧斯汀在開拍前就花了1年翻閱各種聲音、影像資料，不只特別揣摩貓王的舞姿和在不同時期聲線的變化，更深入了解貓王的內心世界，在拍攝的2年間更是推掉其他工作，讓自己可以完全投入在該角色中，導致他拍完後仍回不到自己原來說話的口音，「好像肌肉已經習慣了，因此嘴型也有了改變，現在說話時還會有點片中使用的南方口音。」他也表示在演出的過程中好像上了一課，「他是個非常敏感的人，生活中有很多時刻常感到害怕，例如在1968年職業生涯岌岌可危，他也談到了自己的舞臺恐懼症，但還是擁有如此非凡的成就」，這個態度大大鼓舞了奧斯汀。

導演巴茲也提到之所以用湯姆帕克上校的視角來講述貓王的醫生，是因為湯姆帕克上校是個相當爭議的角色，身為一手捧紅貓王的他，不斷強調自己不是壞人，但卻在整個故事中給貓王帶來了巨大的創傷，「讓我們可以去挖掘一些無法揭開的內容，有助於我們探索一個更寬廣的想法」。另外，奧斯汀也聊到與湯姆漢克的合作心得，笑曝2人初次見面，「聽到他的笑聲從走廊傳來，我想說『那是胡迪（湯姆漢克為《玩具總動員》配音的角色）』，第一次見到他真的非常緊張，就像是跟你心目中的英雄見面一樣」。電影本月23日在台上映。