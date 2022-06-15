雀巢多趣酷思全新推出以100％植物奶打造的「燕麥馥列白咖啡膠囊」，單盒售價255元。（雀巢提供）

後疫情時代，人們在家開伙更注重健康、永續概念，連帶讓相關食品買氣上揚。聯合利華持續提倡「未來食物」概念，並以康寶作主打，號稱85％食材遵循永續準則，近2年業績大幅攀升；雀巢則推廣「超級食物」，以燕麥延伸拿鐵系列飲品擴大客群，素食者也能在家享用。

聯合利華透過康寶倡議「Future 50 Foods 未來食物」觀念，15日攜手董氏基金會分享未來食物趨勢，包含台灣藜、芝麻等，鼓勵大眾多攝取植物性食材幫助修復自然環境，康寶產品主張自然食材美味，即起推全新品牌標誌、更換包裝，並放送食譜教學，簡單配料加調理包就能輕鬆化身大廚。

聯合利華資深行銷經理劉秀雯說：「康寶的食譜向來訴求簡單上手、方便料理又兼具營養美味，是宅家自煮的好利器。」以未來食物之一的藜麥舉例，建議民眾可搭配康寶玉米濃湯煮出雞肉親子藜麥丼飯，以洋蔥提味，再加入同樣是未來食物的秋葵，即是一道富含膳食纖維與蛋白質的料理；如果要一次攝取青江菜、紫山藥、蓮藕、橘色小番茄、鴻喜菇等未來食物，則推薦蕈菇炒食蔬，搭配康寶自然鮮香菇風味的調味，不僅蛋白質、維生素吃下肚，連茹素的人也適用。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示：「除了吃得安全、吃得營養，更希望要吃得環保。隨著全球暖化加劇，植物性飲食蔚為全球風潮，聯合國將6月18日訂定為『永續美食烹調日』，特別強調飲食對永續發展的重要性。透過多樣化種植（農作物輪耕），可提升植物光合作用和固氮作用達2倍左右、提升糧食12-23％產量，使收成更加穩定，並增加作物的營養價值。植物性飲食具有0膽固醇、較好的脂肪、豐富膳食纖維、植化素及各種維生素、礦物質等特性，有利於改善血脂和膽固醇、有益腸道健康、抗衰老。」

雀巢發現2021年「燕麥咖啡」搜尋量較前一年飆升332％，可見植物基飲食風正席捲全球，因而推100％植物奶打造「燕麥馥列白咖啡膠囊」，馥列白的咖啡配方源自紐澳，萃取時奶泡更為輕盈細緻，相較拿鐵更滑順，在家就能輕鬆享受最夯風味，單盒售價225元。