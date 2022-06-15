華視接連出包，NCC開罰100萬，國民黨立委李貴敏表示，姑且不論100萬元罰金對電視台來說只是九牛一毛、不痛不癢，NCC如此高高舉起、輕輕放下，相較NCC對其他電視台動輒重罰與處分的狠勁，只能說，NCC再一次展現了不專業、不獨立以及不負責的態度。

李貴敏指出，這次NCC的裁處，不外乎是因為民間輿論對如此嚴重錯誤報導深感不滿，認為已影響百姓知的權利，民眾聽到這樣的新聞報導之後，心生的恐懼更可想而知。況且華視在事發之後，一而再、再而三連續出包，這樣情況之下，只課處不痛不癢的一百萬，真能讓華視面對自己內部的錯誤，去改革，去確保民眾知的權利嗎？

李貴敏質疑，不同電視臺、不同新聞媒體如果犯了類似嚴重錯誤，NCC課處的又是怎樣的處罰呢？難道因為華視肩負行政單位大內宣職責，農委會及其他單位又把一些大內宣經費都給了華視，所以誤植戰爭、天災資訊，誤植總統、政府首長職稱，最後都可以輕罰了事？

李貴敏說，難怪各界看到判決後一片譁然，會質疑NCC不夠獨立，又再搞雙標；既不負責任，也完全不在乎憲法提到的比例原則，不在乎人民知的權利。這樣的NCC還會被人民信任嗎？