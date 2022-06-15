針對中國大陸國台辦聲稱台灣未提供石斑魚整改證據，陸委會反駁，1月起已3度向陸方通報強化監管措施等訊息；呼籲對岸提出有關台灣產品包裝有COVID-19病毒的科學證據。

中國大陸日前以檢出禁藥為由，自13日起暫停台灣石斑魚輸入。中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天在例行記者會中說，陸方並未收到台灣對於相關整改的證據。

大陸委員會15日晚間以書面方式表示，中國大陸海關部門2021年12月透過兩岸協議平台，通報台灣2家養殖場石斑魚檢出禁藥一事，經農委會會同地方政府合力擴大涉案養殖場調查，均未檢出禁藥，已自今年1月起3度透過協議平台通報陸方調查結果、水生動物養殖企業名單，及台灣強化輸出養殖業者的監管措施。

陸委會說：「對於國台辦指稱我方未曾提供整改證據，並非事實，我們嚴正駁斥」。

陸委會表示，陸方片面暫停台灣石斑魚輸入，已傷害台灣漁民及相關業者權益。農產品檢疫是專業技術性問題，呼籲陸方應針對台灣多次提出的說明，儘速提出明確回應，並依據科學證據及國際規範，透過雙方既有協議機制務實溝通解決，勿以技術性問題阻礙兩岸農產貿易，製造兩岸不必要的紛擾，讓台灣人民更加厭惡中共當局對台灣的肆意打壓，影響兩岸關係。

馬曉光今天還宣稱，中國海關表示從台灣輸入的冰鮮冷凍水產包裝樣本檢出COVID-19病毒，因而暫停接受該企業進口申報一週。

陸委會對此表示，考量業者包裝運輸及兩岸通關檢疫等流程，涉及多項環節，主管機關已有相關說明。陸委會希望中國大陸有關部門提出具科學性的證據資料，才能說服各界。

陸委會又說，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在記者會回答相關問題時表示，國際上沒有報告說生鮮食品包裝驗出病毒會致病，民眾不用擔憂。