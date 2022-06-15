7月素有生技月之稱，也因生技股相對不受民生消費力影響，可避開通膨、升息等干擾，資金15日轉進生技股，帶動上櫃生技指數大漲2.29％居類股之冠，個股包括北極星藥業-KY（6550）、保瑞（6472）等共13檔漲逾2％，躍居盤面一大強勢族群。

全球最大規模生技商業展會「BIO International Convention」（BIO 2022），正如火如荼在美國聖地牙哥舉辦，國內生技業盛事「2022 亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan 2022）」也將於7月28～31日登場，搭配近期生技產業佳音頻傳，生技股行情開始暖身。

如北極星藥業-KY宣布收錄肝癌試驗的首位病患，正式進入第三期肝癌臨床試驗；保瑞則是再度啟動併購，擬斥資60億元併購安成藥業（安成），取得100％股權，壯大CDMO（委託開發暨製造服務）服務規模。

另有包括明基醫、大樹、藥華藥、合一、醣聯、國光生、中天、逸達、美時、智擎、杏輝等共13檔生技股，15日漲幅皆在2％以上，在台股翻黑之際顯得突出，成交量則多有增加，顯示買氣增溫。

元富投顧總經理鄭文賢表示，生技股和通膨、景氣沒有直接關係，資金自電子撤出，但投信等法人仍需持有一定部位，因而多轉入具避風港特性的生技股。7月生技月對公司來說，曝光度增加，將帶來話題，常為股價帶來題材之效，但也提醒，投資生技股仍應以基本面為依歸，特別是營收成長或新藥有進展等。

另外，如藥華藥，營收逐月成長，目前市值已達千億元出頭，提高市場對於納入MSCI的期待，也有機會吸引外資進駐配置，這些都是題材。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄也表示，近期生技類股因有產業相關利多出現，有表現機會，法人擇優布局，投信法人已開始陸續加碼。