神腦國際「618年中慶」推出半價iPhone SE 128G 黑色款優惠，18日下午6點限量開搶，特殺價7750元。（神腦國際供）

神腦國際看準消費者最愛在線上的618優惠檔期中關注高單價的3C手機、家電，因為推出了年中購物盛事「618年中慶」，天天祭線上瘋搶1折起，最吸引的莫過於iPhone SE推出限量特殺5折以外，還有一機難求的PS5現貨也將於明後日（17日、18日）中午時間開搶，還有熱銷的Nintendo Switch、品牌手機、耳機等限時限量開搶，同步推出使用全盈+PAY付款，消費1元贈全家點數1點，回饋無上限，另持星展卡消費單筆分期滿5000元，再享神腦福利金800元。