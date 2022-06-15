蔡健雅今透過視訊訪問，開心分享入圍金曲心情。（環球音樂提供）

金曲歌后蔡健雅以專輯《DEPART》入圍第33屆金曲獎8項大獎，包括「最佳華語女歌手獎」、「年度歌曲獎」、「最佳作曲人獎」、「最佳演唱錄音專輯獎」等，她15日透過線上訪問，幽默表示，入圍的大獎全都想拿下，隨後坦言，私心最想奪得「最佳華語女歌手獎項」、「年度專輯獎」。

她第10度叩關金曲歌后，表示能入圍金曲獎是莫大榮耀，加上這張專輯對她來說是很很珍貴、自豪，「我花了很多時間為世界地球寫歌，專輯大部分都是在家自己錄音，光是錄音技術上，代表我在音樂上有進步、有被大家聽到」。

她與張惠妹（阿妹）目前同為擁3座金曲歌后獎座紀錄，若今年再度奪下歌后，將會突破金曲紀錄成為4金歌后，她心情期待，更透露，未來仍會持續報名金曲獎，認為每次的入圍、得獎都是可遇不可求，她不會衝著得獎去做音樂，但是偶爾能被獎項肯定，對於音樂人們都是很棒的鼓勵。

她享受每回被獎項提名後，心情起伏、情緒波動，開心說，「如果能一直被提名、得獎，這是很棒的事情，到我這種年齡就是需要這種刺激」。他今加碼宣布將在月底推出《DEPART》黑膠，興奮說：「能用黑膠來聽，真的很棒。」

她上月確診已康復出關，分享當時是輕症，但喉嚨卻有很多痰，有後遺症？她坦承，這仍需要長時間的觀察，不過康復後，她發現體力下降不少，「我去運動後，變得容易累垮。」她先前得知入圍金曲好消息，好友蔡依林馬上送祝福，蔡健雅說，很多好友都有來祝賀，「我們有一個編織群組，大家都有恭喜，好溫馨。」