這麼好的爸爸哪裡找？有名男子在網上分享父親幫找外送妹經驗，他表示因為自己喜歡男生的事情被父親發現，父親竟然幫他找外送妹誇張的說「你沒有跟女生做過，怎麼會知道自己不喜歡女生？」，甚至還抓他的手去摸外送妹的胸部，讓他非常傻眼，最後他只好和外送妹2人待在房間各自滑手機，結束這場鬧劇。

一名男子在「Dcard」論壇發文，他表示因為用手機傳「GG照」給砲友，被父親看到後，父親非常不解並詢問他「為什麼喜歡男生」，並私底下和母親討論，是哪個環節出錯了，直到有次他被父親瘋狂傳訊息催促趕快回家，他一進門看見1位穿著「酒店味」很重的外送妹坐在餐桌旁，竟聽到父親向那位外送妹提到「那就拜託妳啦！錢1個小時轉給妳」，他困惑的向父親詢問，竟得到誇張回覆「我跟你講，你沒有跟女生做過，怎麼會知道自己不喜歡女生？」，他一聽完馬上拒絕，豈料，父親卻生氣表示「你如果不想做，至少去摸一下！」讓他超級傻眼，還用力抓著他的手去捏外送妹的胸部，嚇得他當場甩開。

此動作卻讓父親更加生氣表示「你要是不給我試試看，你今天直接給我滾出門」，並說完就甩門離去，只留下他與外送妹2人在現場，外送妹見場面尷尬，便向他表示「錢都付了，就隨便摸我一下，30分鐘我們再出去找你爸就好」，他便在滑著手機與外送妹待在房間，30分鐘過後便送走外送妹，稍晚父親回來時便緊張的要他回報狀況，他只好掰理由表示有摸外送妹身體，父親則呈現出一臉失望的樣子看著他。

他因為和男砲友戶傳私照被父親發現，竟然見父親叫外送妹要幫他「轉性」。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示「等等那你媽知道你爸叫外送茶給你嗎？」、「好好笑，爸爸好直男」、「你爸好有趣」、「修旦機勒，你爸爸怎麼會有門路」、「辛苦你了，長輩真的很難改觀念」、「這麼好的爸爸哪裡找」、「無聊的爸爸，而且也很不尊重你」。

另外也有網友質疑內容的真實性表示「我是當創作文邊看邊笑，如果是真實事件，那我為你默哀」、「聽到這個民智未開的故事，好替原po心疼及擔心」、「這劇情很好笑欸，可以演成短劇」、「創作文不用這麼認真」。