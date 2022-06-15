國民黨台北市議員徐巧芯今 （15）日在臉書驚爆特定帳號bryant780417，多次在上班時間，利用市府的IP政治性推文，內容大多非常離譜，可能都要負上法律責任。例如比喻羅智強議員是狗、要政治立場不同的人吃屎，還有更多不堪入目的內容。

徐巧芯認為，市府已經有4位公務員在上班使用PTT被懲處，這位也應該要比照辦理，沒有道理罵民進黨的被懲處加公審，但立場支持民進黨的就算罵人垃圾都沒事連查都不用查。

徐巧芯明確指出應調查的帳號以及他發文的IP，議長也當下首肯，會請市府啟動對bryant780417帳號的調查，等收到結果她會再跟民眾報告。

徐巧芯強調，公務人員本來就有不同的政治立場，上班時間不適宜使用社群軟體，依規定懲處她完全贊同。但說成別人是網軍，搞公審、直播讓塔綠班網友霸凌嘲笑科長，真的太離譜。