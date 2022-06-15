今年國中會考社會題目呼應全球重視動物福利趨勢，出現「非籠飼雞蛋」考題，該題目為友善飼養方式逐漸在台灣推行，市占率仍不高？而該提解答為「蛋品售價比較高」。動團與立委表示，該提標準答案應是「政府缺乏廢除格子籠禁令與積極政策引導」，要求農委會最遲於2030年禁止格子籠飼養蛋雞。

台灣動物社會研究會與立委陳椒華立委今(15)日舉辦記者會，針對本次會考的「非籠飼雞蛋」考題，肯定該題目給予學生思辨社會議題，但答案不應是蛋品售價比較高，而是政府缺乏廢除格子籠禁令與積極政策引導。

台灣動物社會研究會發言人寸舫筑指出，近20年來，各國政府重視經濟動物福利，紛紛制定廢除格子籠禁令與轉型措施引導產業轉型，這才是非籠飼雞蛋能夠普及的關鍵，而非「蛋品價格」。

然而，近幾年消費大眾日益重視動物福利，帶動蛋農轉型，不只價差縮小，更有許多非籠飼雞蛋價格低於籠飼，消費者務必睜大眼睛選購善待母雞的非籠飼好蛋。

根據台灣動物社會研究會從2022年5月底至6月初，於雙北12家通路共蒐集紀錄95款包含籠飼與非籠飼的盒裝鮮蛋銷售價格，95款包含籠飼與非籠飼盒裝鮮蛋平均價格為每顆11.7元，其中非籠飼有29款，平均蛋價每顆13.3元。

這29款中又有55％的蛋價落在每顆10.5元至12.87元間；另有多家為通過研究會「友善雞蛋聯盟」蛋雞動物福利標準嚴格稽核的牧場，蛋品售價都在10元至12.5元間。

台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，今年許多考題是為了評量學生如何以學到的知識解析生活與社會現象，其中包含推論為何友善雞蛋不普及的可能原因。

農委會畜牧處家禽生產科科長程俊龍指出，「蛋品售價比較高」確實較為合理的答案，但非籠飼的飼養方式較不符合經濟效應，農委會已於2015年訂定「雞蛋友善生產系統定義及指南」，逐步引導國內業者往友善蛋雞方向前進，不過相關政策應該和業者及民眾全面務實的溝通。

立委陳椒華說，已上路的「食農教育法」應包含經濟動物的福利，農委會應效法歐盟儘速廢除格子籠飼養模式，要求農委會1個月內提出禁用格子籠飼的相關規劃。