兩代「侏羅紀」系列的完結篇《侏羅紀世界：統霸天下》6月8日（周三）上映後，單日票房衝到1.33億，再度帶動國內的侏羅紀熱潮。許多大朋友和小朋友一定還記得，29年前（1993年）《侏羅紀公園》第一集上映時，片中，侏羅紀公園創始人約翰·哈蒙博士（Dr. John Hammond）手中那根手杖，上面鑲著一顆琥珀，而琥珀中包裹著一隻吸有恐龍血液的蚊子。電影的故事就從這顆琥珀開始。

但你知道，《侏羅紀公園》限量版編號第6號的復刻版手杖就在台灣，就在台中科博館的「那一刻：琥珀的記憶」展覽中展出？而手杖的主人正是亞洲「琥珀達人」黃憶人。

黃憶人與琥珀結緣比《侏羅紀公園》上映時間更早，同樣是因為恐龍而開始。黃憶人就讀新竹師專附小時就喜歡自然科學，喜歡恐龍化石，父親是貿易商，常利用出國的機會帶回來介紹恐龍等古生物的書籍；從書中，他發現琥珀中包裹的昆蟲，然後，他就一頭栽進古昆蟲的研研中，一晃就快60歲了。

就讀輔大企管系時，黃憶人經常向台大昆蟲系教授楊平世請教，因為楊教授就是琥珀古文物的收藏家。

大學期間，黃憶人刻意收集包裹古昆蟲的琥珀，當時價格比現在便宜多了，這是因為當時認為包裹昆蟲、植物的琥珀「有瑕疵」，因此價錢比一般琥珀便宜；後來，《侏羅紀公園》上映後，包裹昆蟲的琥珀就變得越來越值錢。

出社會後，黃憶人從事證券金融行業，用收入支持他收購包裹古生物的琥珀，這個階段的收集主要還是圓他想從事古生物研究的夢想。

黃憶人長年收藏琥珀進行古生物研究，在2013迎來一次大機遇，當時年代最古老的琥珀產區——緬甸，因為翁山蘇姬上台，琥珀礦區曾短暫開放出口；黃憶人透過緬甸僑生的引介，購入大量帶有古生物的琥珀，因而成為這類琥珀的亞洲最大收藏家。

黃憶人從這批緬甸琥珀中發現許多過去未被發現的遠古昆蟲，他出了書、發表學術論文；透過與南京古生物研究所的合作，2017年發表新物種「黃氏憶人扇蟌｣；2018年發表新物種「黃氏擬苔草蛉」、「黃氏枝蛉」、「黃氏特異蟲」；2020年發表新物種「黃氏幽冥蟻｣；都是以黃憶人的姓氏命名，這也讓他成為全球知名的古昆蟲專家。

從股市賺錢、用錢收藏琥珀、用琥珀研究古昆蟲，40歲之前的黃憶人有著「股市炒手」、「古生物專家」、「收藏家」三條交錯的人生斜槓；40歲後，看清一切、不再疑惑（四十而不惑），黃憶人開始投入藝術創作之路，使琥珀藝術成為自己的「志業」，既能實現自己的夢想，又能養活自己。

目前台灣市場上交易的琥珀，九成來自波羅的海沿岸的波蘭、俄羅斯、立陶宛，年代在4500萬年前；其次是最早進入台灣市場的多明尼加琥珀，年代在3000萬年前；數量最少的是緬甸琥珀，年代在9900萬年前。

黃憶人指出，琥珀的好壞要看年代、色澤、硬度、產量；俄羅斯琥珀年代、硬度居中、量多，價格要看色澤，例如中國人喜歡的正黃色（像田黃）或是象牙色，其價格就比緬甸琥珀高，甚至比等量的黃金更貴；多明尼加琥珀雖然年代較短，但藍琥珀也很受歡迎。