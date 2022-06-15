影帝周潤發出道以來累積大量經典戲劇作品，曾奪下三屆金像獎最佳男主角和兩屆金馬獎最佳男主角，更赴演員最高殿堂好萊塢演戲，演技深受肯定；67歲周潤發早已過著半退休生活，平時更喜歡慢跑和登山，日前有民眾在路邊捕獲正在跑步的發哥，偷偷從後方拍攝，意外捕捉到超親民舉動，引起熱議。

周潤發在半退休生活中，鮮少出席公開活動，但他喜歡登山和慢跑，更愛吃街邊美食，經常被路人巧遇，要求合照也幾乎不會拒絕，深得民眾的心；日前有網友在影音平台小紅書上傳路邊捕獲「野生發哥」的影片，讓不少人羨慕不已。

日前有民眾在路邊捕獲正在跑步的發哥，偷偷從後方拍攝，意外捕捉到超親民舉動，引起熱議。(圖/ 摘自小紅書)

影片中周潤發穿著全套黑色運動服，頭上戴著黑色帽子專注地在街上慢跑，雖然已經穿得很低調，發哥擁有185公分身高，在人群中格外顯眼，明星光環根本藏不住；發哥跑步時被路人認出來，他也主動跟對方揮手打招呼，一點都沒有巨星架子，十分親民。

網友意外捕捉到周潤發極親民的舉動，讓粉絲們羨慕外，更忍不住留言讚嘆，「發哥背影好年輕，看不出來已經67歲」、「根本不怕被認出來，還揮手打招呼，根本隔壁叔叔啊，好親切」、「帥到不行，羨慕可以巧遇」、「發哥是最親民的巨星代表啊」。