誠品啟動集團整合，誠品行旅eslite hotel宣布串連誠品酒窖、誠品生活、誠品書店與誠品線上，發表「誠品讀行俠l禮饗365」年度制禮遇計劃，每位19800元，僅需透過誠品線上一鍵下單，即可在一年內獨享旅宿體驗、餐飲饗宴、休閒購物與會員尊榮等總價值超越5萬元的年度回饋。

「誠品讀行俠l禮饗365」內容包括誠品行旅經典客房一晚、誠品酒窖精選代理法國酒莊葡萄酒與香檳六瓶、義法料理In Between之間餐廳雙人人文套餐一套、誠品生活電子抵用券2000元等專屬禮遇，禮遇期限皆自購買日起至2023／9／30前，除此之外，同步享有誠品行旅雅緻客房每晚1980元之優惠房價3次、The Chapter Café或In Between之間餐廳用餐2人同行5折優惠10次，以及全台誠品書店購物79折3次等年度款待。

「誠品讀行俠l禮饗365」禮遇計劃自6／18起於誠品線上獨家開賣，全誠品會員均可享限定加碼好禮，除了消費金額享累計3倍回饋，金卡會員可立即直升黑卡之外，黑卡會員及星展銀行全卡友再加贈The Chapter Café「維納斯│微醺花園雙人下午茶」一組，歡迎即刻加入，開啟一段限時365天的專屬旅程。

誠品行旅於年中之際推出「誠品讀行俠l禮饗365」年度制禮遇計劃，凡加入此計劃的貴賓，即可享有至少365天的豐盛禮遇，全方位感受誠品體貼入心的專屬款待。您可於一年的旅程中，任選日期入住誠品行旅經典客房一晚，不僅可盡情閱覽The Lounge大廳書坊五千冊大型書牆，亦能在難能可貴的戶外陽台上，擁抱松菸綠地與城市高樓交會的獨家景緻。

另外此計劃亦可獲贈誠品生活電子抵用券2000元，誠品行旅表示，無論購買書籍、生活商品、服飾或餐飲等消費皆能享無門檻直接折抵，歡迎恣意暢遊書店、商場等精彩有趣的跨界場域，隨心所欲地購入品味配件與質感好物。

為同步回饋會員朋友的長期支持，「誠品讀行俠l禮饗365」禮遇計劃亦提供二項限定加碼回饋，包括「全誠品會員消費金額累計3倍贈」，意即加入此計劃之誠品人，除了方案金額19800元計入會員消費額並累計會員點數之外，並可再額外累入39600元消費額，金卡會員可快速直升黑卡，立即享有黑卡會員專屬禮遇，如eslite premium黑卡專屬餐飲空間每月10張飲品招待券及黑卡生日禮包等專屬款待。