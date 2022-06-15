紅雀一壘手戈史密特（Paul Goldschmidt）是本季國聯第一戰將，自從摘下5月份最佳球員之後持續進擊，15日對戰海盜的雙重賽，他其中一場「4支4」轟出雙響炮，兩場合計「單日3響炮」。戈史密特目前打擊率0.349、上壘率0.431、長打率0.642都是國聯最高，攻擊指數1.073還勝過美聯第一戰將賈吉（Aaron Judge）。

今年5月初對戰巨人的系列賽，戈史密特在第2戰繳白卷，當時打擊率為0.269。結果從那之後他進入了連續25場敲安的超級賽亞人狀態，紀錄一直持續到本月初對戰小熊的系列賽才中斷。

這不單是連續25場安打，畢竟每場只敲1支安打也能保持紀錄。戈史密特在這25場期間的打擊三維是恐怖的0.424打擊率、0.482上壘率、0.869長打率。根據@StatsBySTATS推特統計，戈史密特的前15場連續安打期間繳出的28安、12支二壘打、5轟、22打點的產量是大聯盟近100年來首見。

We're running out of things to say about Goldy, but he



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然而今年34歲的戈史密特生涯從未拿過年度MVP，他曾經兩度票選以第2名飲恨，分別在2013年輸給「海賊王」麥卡勤（Andrew McCutchen），2015年輸給哈波（Bryce Harper）。最近還有一次是在2017年票選第3名，輸給「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）與瓦托（Joey Votto）。目前戈史密特是本季MVP頭號熱門，不過去年的MVP哈波狀態極佳仍緊追在後。