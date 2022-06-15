ECCO「STREET STRAY街頭趣闖」限量款，托斯卡尼粉褐6980元。（ECCO提供）

近年野餐時尚風潮崛起，從野餐用具到全身單品溢滿夏日風情，為迎接18日「國際野餐日」，丹麥鞋履品牌ECCO蒐羅多樣鞋款，不管是稍微正式又兼具休閒風格的「ASTIR雅躍」系列，散發溫柔氣質的「STREET TRAY街頭趣闖」、「MINIMALIST極簡」系列，或是繽紛甜美的「ELO躍樂」系列，都為活力夏日染上新色彩，添加清爽氛圍。

想在炎炎夏日打造清新脫俗的野餐風格，不妨以溫潤的大地色系呈現。本季ECCO為男性獻上結合時尚風格與街頭休閒文化的「ASTIR雅躍」系列，以拼接皮革鞋面展現色彩層次美學，鞋底毫不馬虎，中底應用獨家材質PHORENE製作，相較一般PU輕盈3分之1，且回彈力提升50％，更擁有2倍的緩震效果。若是想要嘗試不同風格的人，可以穿上「ELO躍樂」系列，採用波浪拼接的粉彩配色，以豐富的線條感設計，展現出柔美俏皮感，該系列更加入彈性織物材質的襪套式設計，搭配鏤空牛皮，能輕鬆穿脫，親膚又透氣。

女孩野餐也不需要煩惱穿哪種款式，ECCO特別集結氣質又休閒的三大系列鞋款，以輕便外型搭配柔和清新色彩。帶街頭風味又不失簡約格調的「STREET TRAY街頭趣闖」系列，以素色單品將整體風格混搭地恰到好處「MINIMALIST極簡」系列則採用DriTan節水鞣革科技，完美呈現光滑質感的牛皮鞋面，可自由調節鬆緊的簡約繫帶，方便穿脫。