燦坤今年618購物節就針對即將來臨的暑假，推出Switch遊戲機85折起、電視現省破萬等超強檔促銷，一次滿足影音娛樂遊戲設備需求，像Switch電力加強版主機+熱門遊戲三選一，會員促銷價「破盤」9000元有找入手，指定品加碼再送運動腰包，另羅技多項電腦周邊55折起，買電競指定品再送獨家好禮，登錄再抽PS5， 更推出「市場最低價」的AOC 55型4K安卓10智慧型LED顯示器及「市場最優惠」LG 65型一奈米4K AI語音物聯網電視下殺，現省萬元以上下優惠。
燦坤今年618購物節就針對即將來臨的暑假，推出Switch遊戲機85折起、電視現省破萬等超強檔促銷，一次滿足影音娛樂遊戲設備需求，像Switch電力加強版主機+熱門遊戲三選一，會員促銷價「破盤」9000元有找入手，指定品加碼再送運動腰包，另羅技多項電腦周邊55折起，買電競指定品再送獨家好禮，登錄再抽PS5， 更推出「市場最低價」的AOC 55型4K安卓10智慧型LED顯示器及「市場最優惠」LG 65型一奈米4K AI語音物聯網電視下殺，現省萬元以上下優惠。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。