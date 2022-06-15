燦坤推出Switch健身遊戲組85折起優惠，Switch電力加強版主機+熱門遊戲三選一，會員促銷價破盤8988元。（燦坤提供）

燦坤推出LG 65型一奈米4K AI語音物聯網電視優惠，原價3萬9900元，燦坤會員促銷價2萬8900元。（燦坤提供）

燦坤今年618購物節就針對即將來臨的暑假，推出Switch遊戲機85折起、電視現省破萬等超強檔促銷，一次滿足影音娛樂遊戲設備需求，像Switch電力加強版主機+熱門遊戲三選一，會員促銷價「破盤」9000元有找入手，指定品加碼再送運動腰包，另羅技多項電腦周邊55折起，買電競指定品再送獨家好禮，登錄再抽PS5， 更推出「市場最低價」的AOC 55型4K安卓10智慧型LED顯示器及「市場最優惠」LG 65型一奈米4K AI語音物聯網電視下殺，現省萬元以上下優惠。