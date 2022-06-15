大倉久和房客同時能享受健身房、頂樓露天溫水游泳池、三溫暖等設備，紓緩身心靈。（大倉久和大飯店提供）

桃花林中華料理以新派粵菜著稱，旅展期間與山里日本料理推出雙廳通用券。（大倉久和大飯店提供）

人氣熱銷的歐風館自助餐券，旅展期間下殺7折優惠。（大倉久和大飯店提供）

端午過後，正式迎接炎熱的夏季，各大飯店推出餐飲優惠搶市，優惠下殺7折起。頂級飯店大倉久和大飯店16日中午起推出夏季旅展，集結館內人氣餐廳「歐風館自助餐廳」、「桃花林中華料理」、「山里日本料理」及住宿推出超值優惠，餐券祭出7折優惠，最低每人只要750元，即可享用自助式下午茶；住宿券下殺18折，雙人2999元即可入住原價1萬7250元菁英客房；旅展16日起至7月17日。

大倉久和大飯店超人氣歐風館祭7折自助餐優惠，歐風館自助餐由勝田主廚領軍，以其最拿手的高級法式料理為核心，獻上多國風尚美饌，細膩的烹調手法使歐風館的每一道料理層次鮮明，可享現切新鮮爐烤牛肉、時令現流海鮮、生魚片等吃到飽之外；亦可選擇加價升等至晚餐或假日使用，除了豐富自助式料理外，還可享受Open Bar酒水無限暢飲。

針對喜歡享用套餐的消費者，推出不分平假日、午晚餐的雙廳通用券，每張1900元可選擇於桃花林或是山里用餐，享用每套價值2200元的主廚精選套餐；桃花林中華料理主攻新派粵菜，連續三年米其林餐盤推薦；山里日本料理由藤村料理長掌勺，匠心獨具的日本美食。

（飲酒過量，害人害己）