台灣兒童英語啟蒙名師廖彩杏攜手線上募資課程平台Vclass強強聯手打造首次線上課程「有聲書繪本學習法」，透過系統性學習，讓大人、小孩都可以自然融入英語學習環境之中。
英文專家廖彩杏認為，經典童書的特色便是可以重複閱讀，過去傳統英文學習忽略了語言是聽覺藝術，忽略了幼兒在認字前牙牙學語的語音輸入期，母語看似渾然天成、不需要刻意上課，實際上是每天默默地聽周遭的對話，來自家人父母、影視廣告、街坊鄰居，嬰幼兒牙牙學語就是不自覺地聽、無意識地模仿、最後脫口而出，透過英語繪本、有聲書，營造家居學習環境，同樣的方法也適用於成人。
英語學習App VoiceTube 有豐富學習資源，不只網站上有豐富的英文學習資源，其以「英文學習」為目標所打造的線上募資課程平台 Vclass ，匯聚英文教育各領域菁英、名人、老師，成為學生、上班族都可以在平台上找到適合自己的語言資料庫，全方位擴展英文實力。
即日起，英語學習專家廖彩杏專對國中小學童設計的「有聲書繪本學習法」Vclass募資專案正式開跑，邀請家長孩子們跟著廖彩杏老師，以經典《彼得兔》故事系統性學習英文。
募資連結：https://bit.ly/3HrpRuV
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