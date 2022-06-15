今天615警察節，警政署循例選出全國模範警察，今年共28人。然而今天慶祝大會上，僅27人輪番上台，與眷屬一起接受總統表揚，漏掉沒出席的一人，是花蓮縣警局鑑識科長呂政鴻，據了解他因確診在隔離，不克參加典禮。呂在去年4月2日台鐵太魯閣號列車脫軌事故災害中，參與罹難者遺體鑑識等工作，且尋獲列車自動防護系統記憶卡等關鍵證物，還原事發經過，堪稱重大公安意外的破案功臣。

去年警政署長陳家欽就曾至花蓮表揚呂政鴻與花蓮縣警局其他參與太魯閣案偵辦的有功人員，呂這次獲選全國模範警察，除太魯閣案之外，他還參與多起重大殺人案的DNA鑑識採證工作，都是破案的關鍵角色。

今年警政署警察節慶祝大會，跟往年一樣由總統、行政院長分別上台表揚不同類別獎項。蔡英文總統今天在台上輪流和27名模範警察與其家眷合影，司儀請總統致詞時，也稱「請大家給這27名獲獎的全國模範警察鼓掌。」但稍後總統致詞講稿，卻表示「今年共有28名優秀警察獲選」。

仔細查核名單發現，編號第20的花蓮縣警局鑑識科長呂政鴻沒出席，在頒獎時被跳過。原來他是因確診在花蓮隔離，無奈缺席這場警職生涯重要的典禮，只能由花蓮縣警局另外頒獎給他。

去年太魯閣號事故後，一片狼藉如人間地獄的現場中，警方在列車撞擊的隧道口附近，陸續尋獲列車控制監視系統（TCMS）和吊卡車前鏡頭行車記錄器的記憶卡，加上運安會尋獲的行車視野輔助系統紀錄卡，3張記憶卡成為還原現場的關鍵證物。當時呂不居功表示，這是團隊努力的結果，不是他一人的功勞。