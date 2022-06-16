基隆市長選戰年底登場，現任民進黨籍市長林右昌任期屆滿，外傳將由立委蔡適應接棒；國民黨基隆市長參選人謝國樑也摩拳擦掌準備中，13日更在臉書質疑「基隆這4年睡著了嗎」，讓謝的網路聲量開始飆高，民進黨想守住基隆市面臨挑戰。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析蔡適應、謝國樑、國民黨前基隆市黨部主委黃希賢、台灣民眾黨立委邱臣遠、時代力量市議員陳薇仲的網路聲量。

近3個月以來，蔡適應聲量為8039則，佔5人聲量33％居冠，謝國樑聲量6912則、佔29％，邱臣遠6795則、佔28％緊追在後，而陳薇仲僅5％、黃希賢4％。網路好感度的部分，謝國樑和蔡適應平分秋色，都為1.41。

資料顯示，從3月14日以來，謝國樑從原本每周平均聲量230則上下，來到平均每周聲量突破1000則，蔡適應則從平均每周631則退步至598則，謝國樑並在5月9日當周開始反超蔡適應，一路拉開差距。

蔡適應也沒在民進黨擅長的空戰取得先機，謝國樑直言，蔡適應在選前6個月，才提出雙北1280元公共運輸月票應納入基隆，但雙北早在2018年就開始實施1280元月票，不免讓人懷疑前4年到底做了什麼，「爲什麼雙北都能做，而基隆卻不能做，難道這4年睡著了嗎？」

TPOC台灣議題研究中心分析指出，謝國樑藉此激起選民的負面觀感，這讓民進黨想在基隆繼續維持綠色執政，恐怕並非易事。