全球最大家用縫紉廠伸興工業15日股東會通過每股配8.5元現金股利，股息配發率97.93％，會中補選一席董事，由劦豐鋁業監察人李金潭當選。伸興董事長林志誠表示，伸興今年營運穩定成長。

伸興去年合併營收77.2億元，締造史上新高，囿於原材料上漲及蒙受匯損，淨利歸屬母公司5.25億元，EPS為8.68元，15日股東會承認去年財報及營業報告書，並通過每股配發現金股利8.5元等議案。

有小股東出席伸興股東會，提問美台簽署FTA對伸興營運影響，對此林志誠表示，伸興主要生產基地在越南，越南與歐洲及美國簽署自由貿易協定，美台簽署FTA，伸興營運不會受影響。

此外，伸興宣布在6月8日至7月6日，以每股130元，公開收購宇隆股權，最低門檻為5％、最高21.56％，也引起小股東關切。林志誠表示，伸興基於分散經營風險、多角化經營，才決定公開收購宇隆股權，目前還在公開收購期間，對於實際收購股權數，並不願意多談。